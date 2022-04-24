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5 yıl önce kaybolmuştu

24 Nisan 2022 Pazar 17:27
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5 yıl önce kaybolmuştu

 Beş yıl önce kaybolan bir kedi, önceki gün İskoçya açıklarındaki Peterhead'den yola çıkan yük konteynerinde bulundu. Tek gözlü kedi, dün sabah Kuzey Denizi petrol rezervinden kalkan bir helikopterle Aberdeen'e gönderildi.

Kedinin bulunmadan önce sık sık İskoçya'daki HMP Grampian Cezaevi'ne gittiği, orada "Tek gözlü Joe" olarak bilindiği ve çalışanlar tarafından beslendiği ortaya çıktı.

Kediyi teslim alan hayvan kurtarma görevlisi Aimee Findlay, "Kedinin oraya nasıl gittiği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Mikroçipi var mı diye baktığımızda öğrendik ki gerçek adı Dexter imiş ve beş yıldır kayıpmış" dedi.

"Kaybolduktan sonraki dönemde bu kadar iyi bakıldığı için çok memnunuz" sözlerini ekleyen Findlay, en çok da güncel mikroçipi sayesinde onu asıl sahibine ulaştırabildikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Dexter'ın sahibi Bridie Dorta kedisinin dönmesine çok şaşırdığını söyledi: "Her zaman bir gezgindi. Birkaç yıl önce gitmişti ve o zamandan beri hiç haber almadık. Buraya geri dönmesini hiç beklemiyorduk" dedi.

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