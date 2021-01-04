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56,2 milyar Euro’luk kayıp

04 Ocak 2021 Pazartesi 18:26
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56,2 milyar Euro’luk kayıp

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020’de Avrupa havacılık sektörünün bugüne kadarki “en kötü yılı” ve 56,2 milyar euroluk maddi kayıp yaşadığını duyurdu.

Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden, merkezi Brüksel’de bulunan EUROCONTROL tarafından “Covid-19’un Avrupa Havacılığına Etkisi ve 2021 Görünümü” başlıklı bir rapor yayımlandı.

Raporda, Avrupa havacılık sektörünün, geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle bugüne kadarki “en kötü yılı” yaşadığı belirtilerek, 2020’de Avrupa’da uçuş sayısının bir önceki yıla göre yüzde 55 düşerek 6,1 milyona gerilediği, yolcu sayısının da 1,7 milyar azaldığı kaydedildi.

Avrupa’da havayolu şirketleri, havalimanları ve hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarının toplam maddi kaybının geçen yıl 56,2 milyar euro olduğu aktarılan raporda, havacılık sektöründe 190 bin kişinin işini kaybettiği bildirildi.

2021’de Avrupa trafiğinin, Covid-19 aşısının uygulanmasının etkisiyle 2019 hava taşımacılığı hacminin yüzde 51’ine yakın bir toparlanmaya işaret edeceği belirtilen raporda, sektöre mali destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

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