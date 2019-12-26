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57 yıl sonra ilginç yasak kalkıyor

ABD'nin Wisconsin eyaletinde 1962'den beri geçerli olan kartopu savaşı yasağı, vatandaşların yoğun eleştirileri üzerine kaldırılıyor.

26 Aralık 2019 Perşembe 15:13
57 yıl sonra ilginç yasak kalkıyor

Wisconsin eyaletinde bulunan Wausau şehrinde halkın kışın kartopu savaşı yapması 1962 yılında yasaklanmış ve kartopları 'insanları ağır şekilde yaralayabilecek nesneler' ile aynı sınıfa konmuştu.

Wausau Emniyet Müdürü Todd Baeten, Today'e yaptığı açıklamada şehirde yaşayanların bu yasağı özellikle 2017'den beri eleştirdiklerini söyledi ve bunun üzerine yasağın kaldırılmasına karar verildiğine işaret etti. 2012'den bu yana belediye avukatı olan Tara Alfonso, göreve geldiğinden beri kimseye kartopu atma meselesi nedeniyle hukuki bir yaptırım uygulanmadığını belirtti.

YASAK GELECEK AY KALKIYOR

Belediye Meclisi ise yasağın gelecek ay kaldıralacağını açıkladı. Wausau Emniyet Müdürlüğü ve Wausau Belediye Başkanı bu ayın başlarında kendilerinin de yer aldığı bir kartopu savaşı videosu yayımlayarak yasağın kaldırılacağı sinyalini vermişti. Videoda Emniyet Müdürü Yardımcısı Matt Barnes'ın Belediye başkanı Robert Mielke'ye kartopu fırlattığı görülüyor.

'EĞLENCELİ BİR KARTOPU SAVAŞI EĞLENCELİ BİR KARTOPU SAVAŞIDIR'

Barnes yasağın kalkacağının açıklanmasının ardından "Eğlenceli bir kartopu savaşı eğlenceli bir kartopu savaşıdır ve bu yönetmeliği uyguladığımız bir şey değildir" diye konuştu.

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ABDHaberKKTC
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