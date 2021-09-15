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6 milyon dolar değerindeki altın tuvaletten iki yıldır haber yok

İngiltere'deki Blenheim Sarayı'ndan iki yıl önce çalınan altın klozete ilişkin soruşturma hala sürüyor. 6 milyon dolar (yaklaşık 51 milyon lira) değerindeki "Amerika" adlı tuvaletin çalınmasına ilişkin hiç kimse gözaltına alınmazken, polis altın klozetin çoktan eritilmiş olabileceğini düşünüyor.

15 Eylül 2021 Çarşamba 12:08
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6 milyon dolar değerindeki altın tuvaletten iki yıldır haber yok

Tamamı 18 ayar altından yapılan bir klozet hala kayıp ve çalınmasından iki yıl sonra kimse hırsızlıkla suçlanmadı. “Amerika” adlı tuvalet, 14 Eylül 2019'un erken saatlerinde İngiltere’nin Oxfordshire kentinde yer alan Blenheim Sarayı'ndaki bir sanat sergisi esnasında çalındı. Altın tuvalet o zamanlar 6 milyon dolar (yaklaşık 51 milyon dolar) değerindeydi ve sigortacılar tarafından bulana 100 bin sterlinlik bir ödül teklif edildi.  

Şimdiye kadar olaya ilişkin yedi kişi tutuklandı, ancak hiçbiri hırsızlıktan suçlanmadı. Bir çete 18. yüzyıldan kalma görkemli saraya girip klozeti söktü. Aynı zamanda, tuvaletin binaya döşenmesi nedeniyle "önemli hasara ve su basmasına" neden oldu.

"ARTIK KİMSE ARAMIYOR"

Bununla birlikte altın klozet, işlevsel bir tuvalet olmasına rağmen çalınmadan önce iki gün boyunca İtalyan kavramsal sanatçı Maurizio Cattelan'ın sergisinin bir parçası olarak sergilendi.

Sigorta şirketi Fine Art Specie Adjusters’ın yöneticisi (FASA) Philip Austin, klozeti bulanlar için ödülün hala geçerli olduğunu belirterek, "Henüz kimse ödül parası için öne çıkmadı. Başlangıçta çok sayıda ihbar aldık ama artık kimse aramıyor” dedi.

Diğer taraftan soruşturmayı yürüten polisler, tutuklananların serbest bırakıldığını ve herhangi bir suçlamada bulunulmadığını söyledi. Bir Blenheim Sarayı sözcüsü ise devam eden soruşturma nedeniyle yorum yapamayacağını açıkladı. 

ÇOKTAN ERİTİLMİŞ OLABİLİR

Thames Vadisi Polis ve Suç Komiseri Matthew Barber, altın klozeti kurtarmanın zor olacağını belirterek, "O tuvaleti bir daha görebilecek miyiz? Dürüst olmak gerekirse altının çoktan eritildiğini düşünüyorum. Eğer o kadar büyük miktarda altınınız varsa, onu öyle ya da böyle elden çıkarmak istersiniz. Onu kurtarabilirsek harika olur ama eskisi gibi bulacağımıza inanmıyorum” diye konuştu.

Öte yandan, sanat detektifi Charley Hill de altın klozetin çalınmasının ardından, tuvaletin kesileceğini, eritileceğini ve altının satılacağını düşündüğünü söylemişti. Hill daha önce 1994 yılında Oslo’daki bir müzeden çalınan Edvard Munch'un The Scream'inin adlı tablosunun bulunmasına yardım etmişti.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereBlenheim SarayıAltın TuvaletTUVALET
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