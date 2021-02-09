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6 Ocak Kongre baskını: Suçlu Trump

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınıyla ilgili suçlu bulunanlardan bazıları, olayla ilgili eski Başkan Donald Trump'ı kısmen sorumlu tuttu.

09 Şubat 2021 Salı 17:47
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6 Ocak Kongre baskını: Suçlu Trump

Al Jazeera'daki haberde, Kongre baskınında halkı "isyana teşvik" etmekle suçlanan Trump hakkındaki azil duruşmalarının bugün başlaması beklenirken, baskın sonrası suçlu bulunanlardan bazılarının, eski ABD Başkanı'nın ifadelerini savunmaları için kullandıkları bilgisi yer alıyor.

Baskın sırasında polis memurlarına sopayla vurduğu gerekçesiyle suçlu bulunan 20 yaşındaki Emanuel Jackson'ın avukatı Brandi Harden, müvekkili için 22 Ocak'taki duruşma öncesi tahliye talebinde bulundu.

"Artık bir ülken olmayacak"

Tahliye talebi reddedilen Harden'ın mahkeme dosyasında, Trump'ın "Ülkemizi asla zayıflıkla geri almayacaksınız, güç göstermelisiniz ve güçlü olmak zorundasınız. Cehennem gibi savaşmazsan, artık bir ülken olmayacak" sözleriyle bu kişileri kışkırttığı ifadesi yer alıyor.

Harden'ın, mahkeme dosyasına, müvekkilinin suçunun niteliği ve koşullarının, dönemin ABD Başkanı'ndan esinlenilen bir olayın merceğinden görülmesi gerektiği yazıyor.

Trump'ın azil yargılaması bugün başlıyor

Jackson'ın haricinde suçlananlardan bazılarının da mahkeme dosyasında bu tür suçlamalar yer alıyor.

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınında halkı "isyana teşvik" etmekle suçlanan ve ülke tarihinde 2'nci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Donald Trump'ın Senatodaki azil yargılaması bugün başlıyor.

5 kişinin hayatını kaybettiği kanlı Kongre baskınının ardından 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisindeki oylamada, "halkı isyana teşvik etmekle" suçlanan Trump'ın suçlu olup olmadığına Senato Genel Kurulu karar verecek.

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