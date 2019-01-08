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65 bin dolar maaşla personel arıyorlar

Adayların tekne kullanabilmesi gerekiyor

08 Ocak 2019 Salı 17:50
65 bin dolar maaşla personel arıyorlar

ABD'nin San Franscisco kenti açıklarındaki minik bir adada, deniz fenerinden dönüştürülen bir otel yıllık 65'er bin dolar maaşla personel arıyor. Nisan'da işe başlaması gereken iki kişi, otelin işletmesinden sorumlu olacak.

1800'lerden kalma bir deniz fenerinin bulunduğu East Brother adası, San Pablo ve San Franscisco körfezlerini ayıran boğazın ortasında yer alıyor.

Otelin Che Rodgers ve Jillian Meeker adlı çalışanları Nisan'da işten ayrılıyor.

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Otel şimdi Rodgers ve Meeker'in yerine personel bulabilmek için ıssız bir adada yaşama düşün kuran kişileri çekmeye çalışıyor.

Personel için öngörülen 130 bin dolarlık maaş iki kişi arasında paylaştırılacak. Personel, yemek, temizlik, malzeme tedariki ve müşterilerin ulaşımından sorumlu olacak.

'Temiz hava, eşsiz manzara ve kuşlar'

Adayların tekne kullanabilmesi gerekiyor.

Perşembe'den Pazar'a kadar çalışacak personelin ayrıca sigara içmemesi ve köpeklerini yanında getirmemesi isteniyor.

Otel, tüm bu sorumluluklara karşın, adaylara "olağanüstü bir manzara, kuşlar, deniz canlıları, temiz hava, tekneler ve tarih" vaat ediyor.

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