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68 yıl sonra ilk: ABD’de bir kadın mahkum idam edilecek

ABD’de geçtiğimiz günlerde idam cezası ertelenen Lisa Montgomery isimli kadın mahkumun idam tarihi belli oldu. Kararın seçilmiş başkan Joe Biden göreve gelmeden gerçekleştirilmesi planlanırken 52 yaşındaki Lisa Montgomery, ülkede 68 yıl aradan sonra idam cezası uygulanacak ilk kadın oldu. Montgomery’in 12 Ocak’ta idam edileceği açıklandı.

02 Ocak 2021 Cumartesi 12:18
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68 yıl sonra ilk: ABD’de bir kadın mahkum idam edilecek

ABD’de daha önce 8 Aralık günü idam cezası uygulanması beklenen Lisa Montgomery isimli mahkumun cezası ertelenmişti. Temyiz mahkemesi durum ile ilgili kararı yeniden görüşerek 52 yaşındaki Lisa Montgomery’in idam cezasının uygulanacağı tarihi açıkladı.

2004 yılında işlediği korkunç cinayet sebebiyle idam edilecek olan Montgomery, Bobbie Jo Stinnett adlı 23 yaşındaki hamile bir kadını boğarak öldürmüş, sonrasındaysa karnını yararak doğmamış bebeğini çalmaya çalışmıştı.

Montgomery'nin avukatı Meaghan VerGow, hakimlerle aynı fikirde olmadığını ve kararlarını yeniden gözden geçirmeleri için bir dilekçe vereceğini söyledi.

İDAM 12 OCAK’TA

ABD Adalet Bakanlığı Montgomery'nin idamının 8 Aralık'ta, zehirli iğneyle uygulanacağını açıklamış, idam cezası edileceğini açıklanmış, ancak idam cezası Montgomery'i ziyaret eden bir avukatta corona virüse rastlanmasıyla ertelenmişti.  Lisa Montgomery'nin idamı, 12 Ocak tarihinde Indiana'daki Terre Haute'de zehirli iğneyle gerçekleşecek.

YALAN SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Mahkemede cinayeti işlediği sırada hamile olduğunu ve bu sebeple akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden Lisa Montgomery’in yapılan araştırmalar sonucunda yalan söylediği ortaya çıkmıştı. 4 çocuk annesi olan Montgomery’in, 4. doğumundan sonra tüplerini bağlattığı ve bir daha hamile kalmasının mümkün olmadığı ortaya çıkmıştı.

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