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730 adet kadın iç çamaşırı ile yakalandı

Japonya'da iflah olmaz bir iç çamaşırı hırsızı, çeşitli çamaşırhanelerden 730 sütyen ve külot çaldığı için tutuklandı. Bir polis sözcüsü verdiği demeçte, "Yıllardır bu kadar çok sayıda külota el koymamıştık" dedi.

07 Eylül 2021 Salı 11:59
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730 adet kadın iç çamaşırı ile yakalandı

Japonya'daki yerel yayın kuruluşu Abema TV'ye göre, 56 yaşındaki Tetsuo Urata, polisin güney Japonya'nın Beppu kentindeki dairesinde büyük miktarda kadın iç çamaşırları bulması üzerine tutuklandı.

730 ADET İÇ ÇAMAŞIRI BULUNDU

Polis, dairedeki 730 parça çalınmış külot ve sutyen koleksiyonunun tamamını gösteren bir görüntü yayınladığında, iç çamaşırı takıntısının boyutu ortaya çıktı.
Polisler ilk olarak, 21 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin 24 Ağustos'ta bir çamaşırhanede Urata'nın altı çift iç çamaşırını çaldığını iddia ettiği için casusluk yaptığını söyleyip uyardı. Ancak polis, Urata'nın izini sürmeye devam etti.

Memurlar, bir hafta sonra dairesine baskın yaptıklarında, çalınan eşyalarının geri kalanını gördüler. Bir polis sözcüsü Abema TV'ye verdiği demeçte, "Yıllardır bu kadar çok sayıda külota el koymamıştık" dedi.

Urata'nın kaç çamaşırhaneyi hedef aldığı ve eşyaların hangi zaman diliminde çalındığı belli değil. Polis, delil olarak 730 iç çamaşırına el koyduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
JaponyaKadın Iç çamaşırı
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