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8 aylık hamile tekvandocu altın madalya kazandı

Nijerya'da 8 aylık hamile tekvando sporcusu ülkedeki ulusal yarışmada altın madalya kazandı. Aminat Idrees'in başarısı "ilham verici" olarak nitelendirildi.

11 Nisan 2021 Pazar 18:55
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8 aylık hamile tekvandocu altın madalya kazandı

Nijerya'da düzenlenen Ulusal Spor Festivali çok konuşulacak bir olaya şahitlik etti.

Aminat Idrees adındaki 26 yaşındaki kadın tekvandocu turnuvaya 8 aylık hamile olarak katıldı.

Idrees'in hamile olarak yarışması konuşulurken genç kadın Poomsae klasmanında altın madalya kazandı.

Tekvandonun temelini oluşturan Poomsae'de dövüşçüler gerçek bir rakiple karşılaşmıyor. Ancak belirli bir düzen içerisinde çervelenmiş tekvando hareketlerini düzenli olarak gerçekleştiriyorlar.


CNN'e konuşan kadın sporcu, "Benim için büyük bir onur. Birkaç antremandan sonra denemeye karar verdim ve gerçekten iyi hissettiriyoru. Hamile kalmadan önce antremanlardan keyif alıyordum ve hamilelik çok bir şey değiştirmedi gibi" ifadelerini kullandı.

Altın madalya kazanan Aminat Idrees hamile olarak turnuvaya katılmasını eleştirenlere de cevap verdi. Altın madalyalı anne adayı eleştiride bulunanların tekvandoda çok fazla mücadele alanı olduğunun farkında olmadığını ifade etti.

Idrees, "Tekvando iki ana temelden oluşuyor; dövüş ve bir antreman formu olan Poomsae. Doktorum ve organizasyon kurulu yarışma öncesinde temasın olmadığı mücadelelere katılabileceğimi söyledi.

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