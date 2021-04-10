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8 evsizi zehirleyip kameraya çekti, 4 yıl hapis cezası aldı

ABD’nin California eyaletinde 8 evsizi zehirleyip video çeken kişi, eyalet mahkemesince 4 yıl hapse mahkum edildi.

10 Nisan 2021 Cumartesi 15:36
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8 evsizi zehirleyip kameraya çekti, 4 yıl hapis cezası aldı

38 yaşındaki William Cable'ın insanları zehirlemek için biber gazı yapımında kullanılan "oleoresin capsicum" isimli maddeyi yiyeceklere karıştırdığı tespit edildi. 

Cable, zehirli karışımları yemeleri karşılığında 8 evsize alkollü içecek ve yiyecek verdi. Nefes almada güçlük çeken, ağız ve mide ağrısından kıvranan kurbanları da videoya aldı.

4 yıl hapis cezası

Kuzey California’ya bağlı San Andreas’ta mahkeme, evsizleri yaralamak ve zehirlemekten suçlu bulunan Cable’ı 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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