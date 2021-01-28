85 milyon yaşında! Dünyanın kayıp 8. kıtası Zelandiya'nın şekli gün yüzüne çıktı

Kayıp 8. kıta Güney Pasifik okyanusunun 1km altında bulunuyor. Bilim insanları, Zelandiya olarak isimlendirdikleri bu kara parçasının kıta olduğunu 2017'de onaylamışlardı fakat bu güne kadar kıtanın tam genişliğini haritalayamamışlardı.

Araştırmacılar, daha önce eşi benzeri görülmemiş detaylarıyla Zelandiya kıtasının şuan ve milyonlarca yıl önce nasıl göründüğünü gösteren haritaları yayınladılar.

Geçtiğimiz pazartesi günü, Yeni Zelanda'daki GNS Science'dan araştırmacılar kıtanın şeklini ve büyüklüğünü detaylı bir şekilde haritalayabildiklerini duyurdular. Haritaları, insanların da görsel olarak inceleyip keşfedebilmeleri için etkileşimli bir internet sitesinde yayınladılar.

Projeyi yürüten Nick Mortimer, "Bu haritaları Yeni Zelanda'nın ve Güneybatı Pasifik'in jeolojisine ait doğru, tamamlanmış ve güncel görseller sağlayabilmek adına yaptık." şeklinde bahsetti. Mortimer ve ekibi, Zelandiya'nın tektonik profilinin yanı sıra etraftaki deniz tabanının topoğrafyasını da haritaladılar. Haritalar, Zelandiya'nın milyonlarca yıl önce sular altına batmasından önceki haline dair de yeni bilgiler açığa çıkardı.

Zelandiya'nın alanı Avustralya'nın yaklaşık yarısı kadar ama kıtanın sadece %6'lık bir alanı su seviyesinin üzerinde. Bu kısım, Yeni Zelandiya'nın kuzey ve güney adalarının ve Yeni Kaledonya adasının temelini oluşturuyor. Zelandiya'nın geri kalanı sular altında ki bu da araştırılmasını zorlu bir hale getiriyor. Mortimer ve ekibinin yaptığı deniz tabanı topoğrafyası haritası, kıtadaki dağların ne kadar yüksek olduğunu ve su yüzeyine ne kadar yakın olduğunu gösteriyor.

Harita aynı zamanda kıtanın kıyı şeridini, bölgesel limitlerini ve başlıca su altı özelliklerinin de isimlerini barındırıyor. Buna ek olarak, bu harita 2030'da tamamlanması planlanan, Dünya'nın bütün okyanus tabanını gösteren küresel harita girişiminin de bir parçası.

GNS bilim insanlarının yaptığı ikinci harita ise su altındaki bu kıtanın yerkabuğunu, ne kadar yaşlı olduğunu ve ana faylarını açığa çıkarıyor. Kıtanın daha yaşlı, dünya kabuğu gibi daha sert olan kıtasal yerkabuğu kırmızı, turuncu, sarı ve kahverengi ile temsil ediliyor. Daha genç olan denizel kabuk ise mavi renkte. Kırmızı üçgenler de volkanların yerlerini gösteriyor. Harita aynı zamanda kıtanın bulunduğu bölgedeki tektonik hareketleri de ortaya çıkarıyor.