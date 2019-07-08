Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı

900 çalışanı olan ancak bir ofisi olmayan şirket

Firmalar, son yıllarda giderek yükselen bir trendle ofis ortamını tamamen terk ediyor. Peki bu çalışanlar için iyi bir haber mi?

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:48
900 çalışanı olan ancak bir ofisi olmayan şirket

Teknoloji şirketi çalışanı Cate Huston, "Yetenek eşit bir şekilde dağılıyor ama fırsatlar aynı şekilde çıkmıyor" diyor ve devam ediyor, "Ofissiz çalışma ortamları, yeteneğe ulaşabilmenize ve fırsat verebilmenize olanak sağlıyor"

Huston, 930 çalışanının tamamı uzaktan iş yapan Automattic isimli firmada çalışıyor. Ve bu şirketin tek bir ofis olarak adlandırılacak sabit adresi bulunmuyor.

BBC'ye konuşan Cate Huston, "Artık kimse ofis kelimesini telafuz dahi etmiyor. Bu kültürümüzün bir parçası halini aldı." diyor.

Toplantılar mı?

Huston, çok gerekli olan toplantılar için yolculuklar yaptıklarını ve bu maceranın da keyfini çıkardıklarını söylüyor.

Maliyetleri azaltma

Cate Huston'ın işvereni, merkezi bir ofisi olmayan az sayıda firma sahibinden biri.

Internetin her geçen gün hızlanması, video ve mesajlaşma gibi teknolojik uygulamaların gelişmesi ofissiz firmaların var olmasını kolaylaştırıyor.

Automattic firmasının çalışanları 70 ülkeye yayılmış durumda.

Firma merkezi bir ofis yerine, her yıl düzenli buluşmalar için çalışanlarına uçak biletleri almayı tercih ediyor.

Şirket aynı zamanda, çalışanlarına, gittikleri mekanlardaki kahve ve içecekleri için de harcırah sağlıyor. Tüm bunlara karşın, şirkete ofissiz olmak daha az maliyet çıkarıyor.

Cate Huston özellikle teknoloji şehirleri olarak bilinen Londra and San Francisco ve New York'taki astronomik kiraları da ofissiz olmalarının nedenleri arasında gösteriyor.

Home working image

'Yükselen bir trend'

Ofisten uzak çalışanların sayısı birçok nedenle büyük bir artış halinde.

İngiltere'de 10 yıl önce 884 bin olan evden çalışan sayısı, 1.5 milyonu aşmış durumda.

İngiltere'deki Exeter Üniversitesi İş İdaresi bölümünden Profesör İlke İnceoğlu, "Bu kesinlikle yükselen bir trend. Maliyetler bu sayede azalıyor ve bu durum girişimler için çekici hale geliyor." diyor.

İnceoğlu, çalışanlar tarafında ise, her gün işe gitmek zorunda olmamalarının avantaj olduğunu söylüyor.

Ancak İnceoğlu, ofissiz yaşantının artıları kadar eksileri olduğunu da ekliyor:

"Bazı insanlar ev yaşantısı ile iş hayatı arasında çizgi çekmek konusunda zorlanabilir. Her zaman evden çalışan biri, iş saati ile ev saati ayrımını yapamayabilir. Sınırları belirlemek için adım atmak önemli"

Ruh sağlığı üzerine çalışan Mind isimli vakıf, uzaktan çalışanların yalnızlık duygusunu daha yoğun bir şekilde tetikleyebileceği uyarısını yapıyor.

Buna karşın İnceoğlu, bu riskin, "herkesin aynı ortamda çalışması durumunda" azalabileceği görüşünü dile getiriyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Cate HustonOfisHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Putin, Netanyahu ile “Suriye İş Birliğini” görüştü
Putin, Netanyahu ile “Suriye İş Birliğini” görüştü
Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadın başka bir çiftin bebeğini doğurdu
Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadın başka bir çiftin bebeğini doğurdu
Londra’nın en yüksek binasına tırmandı
Londra’nın en yüksek binasına tırmandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim