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AB: 2. Dünya Savaşı sonrası en karanlık saatleri yaşıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış Politikalar Şefi Borrell Rusya'nın saldırısının kabul edilemez olduğunu belirterek Ukrayna'ya acil bir destek sağlanacağını duyurdu. Bununla birlikte AB, aralarında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da yer aldığı, çok sayıda üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresindeki kişiler, yaptırım listesinde bulunuyor.

24 Şubat 2022 Perşembe 10:12
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AB: 2. Dünya Savaşı sonrası en karanlık saatleri yaşıyoruz
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Rusya'dan Ukrayna'ya askeri harekat: Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna'ya ait iki uçak düşürdü

Rusya'nın Ukrayna harekatında saat saat yaşananlar

AB Dış Politikalar Şefi Borrell, "2. Dünya Savaşı sonrası en karanlık saatleri yaşıyoruz. Rusya'nın saldırıları kabul edilemez. Rusya'ya en sert yaptırımlar uygulanacak. Moskova hiç görediği bir izolasyonla karşı karşıya kalacak. Ukrayna'ya acil destek sağlayacağız. Rusya diplomasi çabalarımıza karşılık vermedi. Putin'in bu mantıksız saldırıyı durdurması lazım. Aklımız Ukrayna halkında. Biz kendilerini destekliyoruz" açıklamasını yaptı. 

AB'DEN ÇOK SAYIDA İSME YAPTIRIM

AB'nin Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin  yönetimlerini tanıması ve bölgeye asker göndermesi nedeniyle hazırladığı yaptırım listesi, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yaptırım listenin en üst sırasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yer alıyor.

Putin'le yakın çalışan ve özel kalem müdürü görevini yürüten Anton Vaino da yaptırım listesinde bulunuyor.

Rusya Başbakan Yardımcıları Marat Khusnullin ve Dmitriy Yuryevich Grigorenko ile Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Gennadyevich Reshetnikov da yaptırım uygulanan kişiler arasına eklendi.

Ayrıca Rus Donanmasının başındaki Nikolay Anatolyevich Yevmenov, Rus Kara Kuvvetleri Başkomutanı Oleg Leonydovych Salyukov ve Rus Hava Kuvvetleri Komutanı Sergei Surovikin'e de yaptırım uygulanacak.

ZAKHAROVA DA LİSTEDE

Vneshtorbank Başkanı Andrei Leonidovich Kostin, Russia Today'in (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ile Rusya Dışişleri Bakanlığı Bilgi ve Basın Dairesi direktörü ve Sözcüsü Maria Zakharova da AB yaptırım listesinde bulunuyor.

İnternet Araştırma Ajansı, Rossiya Bank, Promsvyazbank ve Vnesheconombank (VEB.RF) ise yaptırım listesinde yer alan kurumlar oldu.

Ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıyan karara onay veren Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın 351 üyesi de listede yer aldı.

AB yaptırım listesindeki kişilere seyahat yasağı getirildi. Kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu ve bunlara fon sağlanması yasaklandı.

Son Güncelleme: 24.02.2022 11:16
Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaAvrupa Birliği
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