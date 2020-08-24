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AB'den 15 üyesine 81 milyar avro destek hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle 15 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına yaklaşık 81 milyar avro mali destek verilmesini teklif etti.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:14
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AB'den 15 üyesine 81 milyar avro destek hazırlığı

AB Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı istihdam korunma programı kapsamında talepte bulanan 15 üye ülkeye mali destek sağlanması için AB Konseyi'ne teklif sunulduğunu açıkladı.

Buna göre, istihdam programlarında kullanılmak üzere İtalya'ya 27,4 milyar avro, İspanya'ya 21,3 milyar avro, Polonya'ya 11,2 milyar avro, Belçika'ya 7,8 milyar avro, Romanya'ya 4 milyar avro, Yunanistan'a 2,7 milyar avro, Çekya'ya 2 milyar avro, Slovenya'ya 1,1 milyar avro, Hırvatistan'a 1 milyar avro, Slovakya'ya 631 milyon avro, Litvanya'ya 602 milyon avro, Bulgaristan'a 511 milyon avro, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 479 milyon avro, Malta'ya 244 milyon avro ve Letonya'ya 192 milyon avro olmak üzere yaklaşık 81 milyar avro uygun koşullu kredi olarak verilecek.

Program hakkında

COVİD-19 nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programına göre, üye ülkeler AB Komisyonuna ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar avroluk kredi teminatı verecek.

Söz konusu teminatla, AB Komisyonu sermaye piyasalarından 100 milyar avroluk kaynak toplayacak.

Bu fonla, AB Komisyonu üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu kredi sağlayacak.

Son Güncelleme: 24.08.2020 16:18
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAvrupa Birliği
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