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AB'den 'aşılara onay vermede geciktik' açıklaması

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin, koronavirüse karşı geliştirilen aşılarla ilgili stratejisinde hatalar yaptığını kabul etti.

10 Şubat 2021 Çarşamba 11:48
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AB'den 'aşılara onay vermede geciktik' açıklaması

AB Komisyonunun aşı stratejisinde bazı hatalar yaptığını söyleyen von der Leyen, "Hala olmak istediğimiz yerde değiliz. Aşılara onay vermede geç kaldık. Toplu üretim konusunda çok fazla iyimserdik. Ayrıca verdiğimiz siparişlerin zamanında teslim edileceğine fazla inandık." diye konuştu.

Von der Leyen, AB'nin bugüne kadar 2,3 milyar doza varan toplu aşı alımı yapma kararının ise arkasında durdu. Von der Leyen, şunları söyledi:

"Bir avuç büyük üye ülke aceleci davranıp aşıların hepsini alsaydı ve diğer herkesin eli boş kalsaydı ne olacağını tahmin bile edemiyorum. Böyle bir durum iç pazar için ve Avrupa'nın birliği için ne anlama gelecekti? Ekonomik anlamda da saçmalık olacaktı ve bence topluluğumuzun sonu olacaktı."

Firmalara çağrı: Öngörülebilirlik istiyoruz

Von der Leyen, AB olarak üretim kapasitesinin artırılması için çalıştıklarını, ilaç firmalarının zorluklarını anladıklarını ancak AB olarak kapasitelerin artırılması amacıyla önceden milyarlarca euro yatırım yaptıklarını söyledi.

"Şimdi artık öngörülebilirlik istiyoruz." diyerek ilaç firmalarını uyaran von der Leyen, bunun için AB içinde üretilen aşıların ihracatında izin mekanizması oluşturduklarını vurguladı.

Üretimdeki zorluklara örnek veren von der Leyen, "Şu andaki engellerden biri, iki sentetik molekülle ilgili. Şirketlerin dediğine göre, ellerinde bunlardan 250 gram daha fazla olursa 1 milyon doz daha fazla aşı üretebilecekler." ifadesini kullandı.

Aşılama hedefinde değişiklik yok

AB Komisyonu Başkanı, bu yaz AB ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmış olması için koyulan hedefte de değişiklik yapmadıklarını söyledi.

AB, yüzde 70'lik hedefe rağmen aşılamalarda tedarikten kaynaklanan sıkıntılar ve kesintiler nedeniyle yavaş ilerliyor ve bu nedenle AB Komisyonuna eleştiriler yöneltiliyor.

Aralık sonunda aşılamaların başlamasından bu yana AB ülkelerine 26 milyon doz aşı gönderildi ve 17 milyondan fazla kişi aşılandı. 

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