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AB'den Comcast'in Sky'ı satın almasına onay

AB, Sky şirketinin yaklaşık 30 milyar dolar karşılığında ABD merkezli Comcast tarafından satın alınması işlemine onay verdi.

16 Haziran 2018 Cumartesi 17:22
AB'den Comcast'in Sky'ı satın almasına onay

Avrupa Birliği (AB), Sky şirketinin yaklaşık 30 milyar dolar karşılığında ABD merkezli Comcast tarafından satın alınması işlemine onay verdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, medya, televizyon ve eğlence sektörlerinde faaliyet gösteren ABD şirketi Comcast'in, Sky firmasını yaklaşık 30 milyar dolar karşılığında satın alma teklifine yönelik rekabet soruşturmasının tamamlandığı belirtildi.

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Her iki şirketin de farklı ülkelerde faaliyet gösterdiklerine işaret edilen açıklamada, inceleme sonucu söz konusu satın almanın rekabete olumsuz etkisinin olmayacağı yönünde karara varıldığı bildirildi.

ABD'li kablolu TV ve internet şirketi Comcast'in sahip olduğu firmalar arasında, uluslararası medya ve eğlence şirketi NBCUniversal ve NBC televizyonu ile film yapımı ve distribütörlük şirketlerinden Universal Studios bulunuyor.

Sky firması ise Avusturya, Almanya, İrlanda İtalya ve İngiltere'de ödemeli televizyon yayınları gerçekleştiriyor.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonunun yetkileri dahilinde bulunuyor. AB Komisyonu bunun için yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

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