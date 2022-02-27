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AB'den Ukrayna'ya 500 milyon euroluk silah ve ekipman yardımı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ordusuna 500 milyon euro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacağını duyurdu.

27 Şubat 2022 Pazar 23:12
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AB'den Ukrayna'ya 500 milyon euroluk silah ve ekipman yardımı
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 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacaklarını duyurdu.

Borrell, Dışişleri Bakanlarının bir hafta içerisinde 4. kez bir araya geldikleri olağanüstü toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

AB Temsilcisi, Birliğin Ukrayna ordusuna 450 milyon euro değerinde silah, 50 milyon euro değerinde koruyucu ekipmanlar gibi askeri malzeme yardımı yapmaya karar verdiğini ve bunun AB tarihinde bir ilk olacağını vurguladı.

Borrell, bunların "Avrupa barış tesisi" fonu ve hükümetlerarası fondan finanse edileceğini belirterek, bunların haricinde birçok üye ülkenin zaten önemli miktarda askeri teçhizatı gönderdiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
ABUkrayna OrdusuAvrupa Birliği
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