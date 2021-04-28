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AB-İngiltere ticaret anlaşmasına Avrupa Parlamentosundan onay

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmaya onay verdi.

28 Nisan 2021 Çarşamba 11:39
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AB-İngiltere ticaret anlaşmasına Avrupa Parlamentosundan onay

Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, AB ve İngiltere arasındaki ticaret ve iş birliği anlaşması görüşüldü.

AP milletvekilleri, AB ve İngiltere arasında gelecekteki ekonomik ve ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmayı 660 "Evet", 5 "Hayır" ve 32 "Çekimser" oyla kabul etti.

AB-İngiltere anlaşması neleri içeriyor?

Anlaşmaya göre, AB ve İngiltere menşe kurallarına uyan mallara gümrük vergisi ve kota uygulamayacak.

Taraflar, çevreyi koruyacak ve iklim değişimi ile mücadeleye öncelik verecek. Sosyal haklar ve işçi hakları gözetilecek.

Bağlayıcı bir uzlaşmazlık çözüm mekanizması ile rekabetin adil ve eşit şartlar altında gerçekleşmesi sağlanacak.

AB ve İngiltere kara sularındaki balık stoku ortak yönetilecek. İngiltere, balıkçılık aktivitelerini geliştirebilecek. Avrupalı balıkçıların faaliyetleri devam edecek.

Taraflar, ulaşım alanında adil biçimde rekabet edecek.

AB ve İngiltere vatandaşlarının sosyal güvenlik hakları koordine edilecek.

Özellikle sınır ötesi suç ve teröre karşı emniyet ve adli iş birliği çerçevesi kurulacak.

AB ve İngiltere arasında ortak konsey kurularak anlaşmanın nasıl yorumlanacağı ve yerine getirileceği belirlenecek.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürüttü.

Taraflar, aralık ayında 1 Ocak'tan itibaren gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti sürdürecek anlaşma konusunda uzlaşı sağlamıştı.

Bu süreçte AP onayı alınmayan anlaşma 1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe girmişti.

AP'deki siyasi partilerin grup başkanları İngiltere tarafının Brexit ayrılık anlaşmasını tam anlamıyla uygulamadığı gerekçesiyle bu anlaşmanın onaylanmasını uzun süre Genel Kurul gündemine almamıştı.

Anahtar Kelimeler:
ABİngiltereABİngiltere Ticaret AnlaşmasıBrexit
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