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AB mutasyon gündemiyle toplanıyor

Avrupa Birliği bugün İngiltere'de ortaya çıkan corona virüs mutasyonu gündemi ile toplanıyor. Toplantıdan AB'nin 27 üyesinin İngiltere ile hava ve kara ulaşımını kesme kararı çıkabileceği belirtiliyor.

21 Aralık 2020 Pazartesi 08:52
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AB mutasyon gündemiyle toplanıyor

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan Corona virüs (Covid-19) mutasyona uğradı. 
  
İngiltere'de tespit edilen corona  virüsün yeni versiyonu başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere bir çok ülkeyi tedirgin etti. 
  
Virüsün yeni hali şu ana kadar Belçika, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İtalya'ya da sıçramış durumda. 
  
Yahoo News'te yer alan habere göre, AB ülkeleri bugün mutasyon gündemi ile toplanacak. AB bu gelişme üzerine nasıl hareket edeceklerini belirlemek üzere saat 11.00'de kriz toplantısı yapılacağını bildirdi.  
  
Aynı haberde adı açıklanmayan bir Alman yetkiliye dayandırılan iddiaya da yer verildi. Alman yetkili AB'nin 27 üyesinin İngiltere ile hava ve kara ulaşımını kesebileceğinin altını çizdi. 

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, ülkedeki corona virüsün mutasyona uğramış yeni türü için, "Kontrolden çıktı" uyarısında bulunması sonrası aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere ile sınırları kapatmaya başlamıştı. 

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