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AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına Rusya'dan tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını desteklemediğini belirterek "Tek taraflı adımlar kabul edilemez" dedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:48
AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına Rusya'dan tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki keşif sondaj çalışmalarından dolayı tek taraflı olarak getirdiği yaptırımlara desteklemediklerini söyledi.

Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, "Yaptırım baskısının bir araç olmadığından hareket ediyoruz. Gerçi bu maalesef artık günümüz uluslararası ilişkilerinin bir faktörü. Ama kesinlikle diplomasi cephaneliğinden değildir ve kesinlikle uluslararası politikanın temelinde yer almamalı" ifadelerini kullandı.

Zaharova, BM Güvenlik Konseyi'nin izni olmayan her türlü yaptırım etkinliğine "son derece olumsuz" yaklaştıklarını ve tek taraflı adımları kabul edilemez gördüklerini de sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

AB, Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz arama faaliyetleri "uluslararası hukuka aykırı olduğu" gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almıştı.

Pazartesi günü Brüksel'deki Dış İlişkiler Konseyi'nde üye ülkelerin uzlaştıkları karar, Türkiye'ye dört başlıkta "cezai müeyyide" olarak tanımlanan yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.

AB Dışişleri Bakanları yaptırımlarla, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetlerini durdurmasını sağlamayı hedefliyor.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada "AB'nin aldığı kararlar, ülkemizin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyecek" denilmişti.

AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını değerlendiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, karardan memnun olduğunu söylemişti.

Karara tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Ciddiye almaya gerek yok. Saçma sapan dayanışma anlayışıyla Rum kesimi ve Yunanistan'ın baskısıyla böyle kıytırıktan kararlar aldılar" ifadelerini kullanmıştı.

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