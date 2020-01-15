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AB: Ruslar ve Türkler Libya konusunda çok güçlü bir rol oynuyor

15 Ocak 2020 Çarşamba 14:22
AB: Ruslar ve Türkler Libya konusunda çok güçlü bir rol oynuyor

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Avrupa Parlamentosunun (AP) Strazburg’daki Genel Kurul oturumunda Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Libya’daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in Moskova’dan ateşkesi imzalamadan ayrıldığını hatırlatan Borell, “Libya’da ateşkesin sağlanacağını garanti edebilirim.” ifadesini kullandı.
Borell, Libya konusunda Berlin Sürecine destek verdiklerini de söyledi.

“Bugün Avrupalılar, 6 ay öncesine göre daha aktif ancak şu an Ruslar ve Türkler Libya konusunda çok güçlü bir rol oynuyorlar.” değerlendirmesinde bulunan Borell, Libya krizinin çözümünün askeri olmadığını sözlerine ekledi.

(BRT/AA)

Anahtar Kelimeler:
ABRusTÜRKLibyaHaberKırbıs
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