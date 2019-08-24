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AB Rusya’nın G7’ye tekrar davet edilmesine karşı

AB Konseyi Başkanı Tusk, ABD Başkanı Trump'ın Rusya'nın tekrar G7 Zirvesi'ne davet edilmesine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Rusya'nın 2014'te üyelikten çıkarılmasına neden olan sebepler hala geçerliliğini koruyor" dedi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:38
AB Rusya’nın G7’ye tekrar davet edilmesine karşı

Fransa’nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi öncesinde basında açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, ülkeler arasındaki ticaret savaşlarının devam ettiği bu dönemde, zirvenin dayanışma ve birlik açısından önemli bir sınama niteliği taşıdığını ifade etti.

“Ticaret savaşları ekonomik durgunluk getirir” uyarısında bulunan Tusk, söz konusu çatışmaların aynı zamanda güven ortamına zarar vereceğini kaydetti.

Tusk, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın tekrar G7 Zirvesi’ne davet edilmesine yönelik açıklamalarına ilişkin, “Rusya’nın 2014’te üyelikten çıkarılmasına neden olan sebepler hala geçerliliğini koruyor. Hatta Rusya’nın Azak Denizi’ndeki kışkırtmaları gibi yeni nedenler de eklendi” diye konuştu.

Rusya’nın “demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı yolunda yürümeye devam etmediği” değerlendirmesinde bulunan Tusk, Rusya yerine, gelecek yıl Ukrayna’nın G7 Zirvesi’ne konuk olarak davet edilmesi için muhataplarını ikna etmeye çalışacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABRusyaG7
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