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AB Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine tepki gösterdi

Yavuz sondaj gemisinin yeni sondaj görevi için hareket etmesinin ardından Avrupa Birliği, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine tepki gösterdi.

19 Ocak 2020 Pazar 15:04
AB Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine tepki gösterdi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin sondaj gemisi Yavuz’u Doğu Akdeniz’de yeni bir göreve gönderdiği anımsatıldı.

AB’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri karşıtı önceki konumunu sürdürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, “Diyaloğa elverişli bir ortam yaratmaya yönelik somut ve iyi niyetli adımlara ihtiyaç duyuluyor. Türkiye’nin daha geniş bölgelerde, daha fazla arama ve sondaj faaliyetine başlama niyeti, üzücü ve bunun tam tersi yönde bir gelişmedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bölgesel istikrarı ve güvenliği zedeleyen eylemlerden kaçınılması, AB üyesi bütün ülkelerin uluslararası deniz hukuku ve deniz yetki alanlarının egemenlik haklarına saygı gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
ABTürkiye
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