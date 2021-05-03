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AB ülkelerine kimler seyahat edebilecek?

AB Komisyonu, üye ülkelere AB tarafından onaylı ya da iki doz aşı yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırmalarını önerdi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:47
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AB ülkelerine kimler seyahat edebilecek?

Avrupa Komisyonu, yarın 27 üye ülkeye önümüzdeki günlerde kimlerin seyahat edebileceğini görüşeceğini açıkladı.

Bir Avrupa Birliği yöneticisi yaptığı açıklamada, yabancı vatandaşların Covid-19'a karşı tamamen aşılanmasını ve epidemiyolojik durumu iyi olan ülkelerden gelenlerin ek kısıtlamalar olmaksızın blok ülkelerine seyahat etmelerine izin verilmesini tavsiye etti.


27 ülkeden oluşan blok üyeleri, kendileri dışında halihazırda sadece yedi ülkenin vatandaşlarının ülkelerine girmesine izin verirken AB Komisyonu'nun yarın ülke sayısını genişletmesi bekleniyor.

SADECE AB TARAFINDAN ONAYLANMIŞ AŞILAR MI?

Yönetici tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Komisyonu, sadece epidemiyolojik durumu iyi olan ülkelerden gelen tüm kişiler için değil, aynı zamanda AB tarafından yetkilendirilmiş bir aşının tavsiye edilen son dozunu almış olan herkes için de AB'ye girişe zorunlu olmayan nedenlerle izin vermeyi önermektedir" ifadelerine yer verildi.

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