Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93879
ALTIN
255.248
DOLAR
6.5927
STERLİN
8.5157
EURO
7.6623
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

AB ülkelerine vizesiz seyahatte izin belgesi dönemi

 Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Schengen bölgesine girişlerinde vize uygulanmayan ülke vatandaşlarına seyahat izin belgesi zorunluluğu getiren düzenlemeye onay verdi.

06 Eylül 2018 Perşembe 10:27
AB ülkelerine vizesiz seyahatte izin belgesi dönemi

AB Konseyi, vize serbestisi anlaşması yapılan ülke vatandaşlarının seyahatleri öncesinde güvenlik incelemesi yapılmasına yönelik Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) düzenlemesinin onaylandığını açıkladı.
Sistem yürürlüğe girdiğinde, AB'ye vizesiz seyahat edecek tüm yolcuların 7 avro karşılığında internetten kayıt yaptırmaları zorunlu olacak.
Ziyaretçiler, kimlik bilgileri, seyahat belgeleri, ikamet adresleri, iletişim bilgileri, daha önce bir suç işleyip işlemedikleri, hangi ülkelerde bulundukları, AB ülkelerinden sınır dışı edilip edilmedikleri gibi çeşitleri soruları yanıtlayacak.
ETIAS, girilen bilgileri çeşitli Avrupa güvenlik veri tabanları ile karşılaştırarak kişinin güvenlik riski oluşturup oluşturmadığını belirleyecek.
2021 yılında yürürlüğe girmesi beklenen sistemden alınan izin 3 yıla kadar ve çok sayıda seyahat için geçerli olacak.
Düzenleme bu aşamanın ardından AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından imzalandıktan sonra AB Resmi Gazetesinde yayımlanacak.
Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60'tan fazla ülke vatandaşı Schengen bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor

banner22
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiSchengenVize
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'da Tekne Alabora Oldu
Hindistan'da Tekne Alabora Oldu
Hindistan'da eşcinsel ilişki suç olmaktan çıkarıldı
Hindistan'da eşcinsel ilişki suç olmaktan çıkarıldı
Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem: 7 ölü, 200 yaralı
Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem: 7 ölü, 200 yaralı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim