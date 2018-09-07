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AB üyesi 8 ülke İdlib'te diplomatik çözüm çağrısı yaptı

 Avrupa Birliği (AB) üyesi 8 ülke, bugün toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) öncesi İdlib konusunda endişelerini dile getirerek, Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) acil diplomatik çözüm çabalarına destek verdiklerini açıkladı. 

07 Eylül 2018 Cuma 10:02
AB üyesi 8 ülke İdlib'te diplomatik çözüm çağrısı yaptı


Güvenlik Konseyi toplantısı girişinde grup adına konuşan İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog, Suriye’deki çatışmaların muhasara altında bulunan veya göç eden milyonlarca insana zaten yeterince acı çektirdiğini belirterek, taraflara diplomatik çözüm çağrısı yaptı.
Skoog, İdlib'e yapılacak askeri bir operasyonun bölgeyi daha da tehlikeli hale getireceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Suriye’nin kuzeybatısında, Suriye rejimi ve Rusya tarafından arttırılan, siviller için potansiyel bir felakete dönüşebilecek askeri hareketlilikten ciddi şekilde kaygılıyız. İdlib’e yapılacak tam ölçekli bir askeri saldırı, bölgede yaşayan bir milyon çocuk dahil 3 milyondan fazla sivilin hayatını tehlikeye atacak. Rejimin acımasız kuşatması ve askeri operasyonları nedeniyle zaten yerlerinden edilen siviller de dahil olmak üzere bu yeni toplu göçlere sebebiyet verebilir."
Skoog, Suriye’de herhangi bir kimyasal silah kullanımının da kabul edilemez olduğunu vurguladı.
TÜRKİYE VE BM’NİN DİPLOMATİK ÇÖZÜM ARAYIŞLARINA DESTEK
İdlib’in Astana süreci garantörleri tarafından askeri çatışmalardan uzak tutulma taahhüdünün verildiği son bölge olduğunu hatırlatan Skoog, "Bu noktaya kadar acil diplomatik çabaları için Türkiye ve BM'ye desteklerimizi açıklıyoruz." dedi.
Tahran'da yapılacak Astana görüşmeleri için de özellikle önceden mutabık kalındığı şekilde Rusya ve İran'a ateşkese uymaları çağrısı yapan Skoog, ülkedeki nüfus ile tıbbi ve eğitim yapılarının korunmasının, uluslararası insan hakları çerçevesinde sürdürülebilir insani yardımların ulaşımının sağlanmasının da Suriye rejiminin sorumluluğunda olduğunu belirtti.
Skoog, Güvenlik Konseyi üyesi AB ülkelerinin yarın BM'de insani felaketin önlenmesi konusunda görüşlerini alıp değerlendirmeler yapmak üzere Suriye muhalefeti ile de bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.
İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Skoog'un, adına açıklama yaptığı AB ülkeleri arasında; İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, İsveç, Belçika ve Polonya bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İdlibTürkiye
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