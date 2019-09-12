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AB ve DSÖ uyardı: Yılda 3 milyon kişinin ölümünü engelliyor

AB ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğinde ilk kez "Küresel Aşılama Zirvesi" düzenlendi. Zirvede, aşılamayla önlenebilecek hastalıklarla mücadelenin küresel boyutta olması ve dünyada yaygınlaşan yanlış bilgilendirmeyle mücadele edilmesi gerektiğini belirtildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:12
AB ve DSÖ uyardı: Yılda 3 milyon kişinin ölümünü engelliyor

Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşılamayla önlenebilecek hastalıklarla mücadelenin küresel çapta gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

Brüksel’de AB ve DSÖ iş birliğinde ilk kez “Küresel Aşılama Zirvesi” düzenlendi.

Zirve vesilesiyle AB ve DSÖ, aşılamayla önlenebilecek hastalıklarla mücadelenin küresel boyutta olması ve bu konuda dünya genelinde yaygınlaşan yanlış bilgilendirmeyle mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Zirve kapsamında konuşma yapan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, “Gelişmiş dünyamızda çocukların çok uzun zaman önce yok edilmesi gereken hastalıklardan ölüyor olması kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

Aşılamanın yılda 2 ila 3 milyon kişinin ölümünü engellediğini vurgulayan Juncker, aşılamanın tüm dünyada uygulanabilmesi halinde 1,5 milyon ölümün de önüne geçilebileceği değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, kızamığın tekrar bir sorun haline gelmeye başladığına işaret ederek, “On çocuktan biri gerekli aşılara sahip değil.” dedi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
ABDSÖ
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