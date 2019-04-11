AB ve İngiltere Brexit’i 31 Ekim’e erteledi

Avrupa Birliği liderleri, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit müzakerelerinin ikinci kez ertelenmesi talebini kabul etti.

Brüksel’de düzenlenen Brexit Zirvesi sırasında, Twitter hesabından paylaşımda bulunan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB ve İngiltere’nin Brexit’i 31 Ekim’e kadar erteleme konusunda anlaştığını duyurdu.

Bu ‘esnek ertelemenin’ İngiltere’ye en iyi çözümü bulması için ilave 6 ay süre tanıdığına dikkati çeken Tusk, “AB üyesi 27 ülke ve İngiltere Brexit’i 31 Ekim’e kadar esnek erteleme konusunda anlaştı” ifadelerini kullandı.

Brexit Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde de İngiltere Başbakanı TheresaMay’in Brexit tarihini erteleme talebine AB Konseyi’nin ayrılık anlaşmasının onaylanması için olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Bildirgede, “31 Ekim 2019’a kadar geçerli olacak erteleme, sadece gerekli olduğu kadar uzatılmalıdır. Eğer ayrılık anlaşması taraflarca bu tarihten önce onaylanırsa, Brexit bir sonraki ayın ilk gününde gerçekleşir” ifadelerine yer verildi.

Ertelemenin AB kurumlarının düzenli işleyişine zarar vermemesi gerektiğine dikkati çekilen bildirgede, “İngiltere, 23-26 Mayıs tarihlerinde hala AB üyesi olmaya devam ederse ve 22 Mayıs’a kadar ayrılık anlaşmasını onaylamazsa, AB hukuku uyarınca Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmak zorunda kalır. Eğer İngiltere bu zorunluluğu yerine getirmezse, Brexit 1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşir” uyarısı yapıldı.

Bildirgede, ayrılık anlaşmasının tekrar müzakereye açık olmadığı vurgulanırken, erteleme sürecinde taraflar arasında gelecekteki ilişkiyi belirleyecek siyasi deklarasyonun da müzakere edilemeyeceği belirtildi.

Erteleme süresince İngiltere’nin AB üyesi olmaya devam edeceğinin altı çizilen bildirgede, İngiltere’nin ne zaman isterse Brexit’i iptal etme hakkının bulunduğu anımsatıldı.

Bildirgede, İngiltere’nin AB’nin görevlerini yerine getirmeye katkı sağlaması gerektiği kaydedilirken, “İngiltere karar alma mekanizmalarına katılırken, birliğin hedeflerini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir adımdan kaçınmalıdır.” çağrısına yer verildi. (BRT/NTV)