Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...

AB ve MERCOSUR Ticaret Anlaşmasında Uzlaştı

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:19
AB ve MERCOSUR Ticaret Anlaşmasında Uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki ticaret anlaşması müzakerelerinde uzlaşı sağlandı.

AB Komisyonu, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR ile 2000'den beri devam eden ticaret anlaşması müzakerelerinde siyasi mutabakat sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB ile MERCOSUR arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmı kaldırılacak.

AB ülkelerinin otomotiv, makina, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranları düşürülecek.

AB ve MERCOSUR çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak.

MERCOSUR ülkeleri, AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.

Taraflar karşılıklı olarak coğrafi işaretleri ve menşe adlarını koruyacak.

Finans, ulaşım ve telekomünikasyon gibi hizmetlerin ticareti kolaylaştırılacak.

Bu aşamadan sonra taraflar anlaşmanın yasal metni ve teknik detaylarını tamamlayacak. AB Komisyonu yasal anlaşma metnini onay için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelere gönderecek.

AB, yaklaşık 280 milyon nüfuslu MERCOSUR ülkelerine yıllık 45 milyar avro civarında ihracat yapıyor. 

banner22
Son Güncelleme: 29.06.2019 10:27
Anahtar Kelimeler:
HaberTicaret AnlaşmasıMERCOSURAB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Juncker: "AB-MERCOSUR anlaşması 700 milyon kişiye ticaret ve iş birliği alanı açıyor”
Juncker: "AB-MERCOSUR anlaşması 700 milyon kişiye ticaret ve iş birliği alanı açıyor”
Afganistan'da Taliban Saldırısı: 25 Ölü
Afganistan'da Taliban Saldırısı: 25 Ölü
Putin: Türkiye ve Rusya ikili ticaret hacmi yüzde 15 arttı
Putin: Türkiye ve Rusya ikili ticaret hacmi yüzde 15 arttı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim