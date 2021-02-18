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AB'ye aşı tepkisi: Canlı yarasa yemeye çalıştı

Rus aktivist, Avrupa Birliği’nin (AB) COVID-19 aşısı alımlarının adaletsizliğe yol açtığını savunup Avrupa Parlamentosu önünde canlı yarasa yiyerek eylem yapmak istedi.

18 Şubat 2021 Perşembe 20:41
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AB'ye aşı tepkisi: Canlı yarasa yemeye çalıştı

Düşük gelirli ülkelerin aşıya erişiminin uzun süre mümkün olmayacağını vurgulamak isteyen Rus aktivist ve performans sanatçısı Petr Davidçenko, "canlı yarasa yiyerek" eylem düzenlemek için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nun (AP) ana girişine geldi.

Alnına Pfizer dövmesi yaptırdı

Tek kişilik eylem nedeniyle çok sayıda güvenlik görevlisi bina çevresinde önlem aldı.

Polis, alnına COVID-19'a karşı aşı üreten ilaç firması Pfizer’in adını dövmeyle yazdıran Davidçenko’yu eylem yapmasına izin vermeden binanın girişinde gözaltına aldı.

Davidçenko, protesto eylemi hakkındaki basın duyurusunda, büyük ilaç firmalarının COVID-19 salgını sırasında AP'de lobi faaliyetleri için milyonlarca dolar harcadığını savundu.

Duyurusunda AB’nin milyarlarca doz aşı alması nedeniyle düşük gelirli birçok ülkenin çok uzun yıllar aşıyı edinemeyeceğine dikkati çeken bir rapora atıf yapan Davidçenko, kendi aşısını geliştirmeyi amaçladığını, bunu yaptığında aşısını ücretsiz dağıtacağını belirtti.

Daha önce de benzer eylemler yaptı

Davidçenko, "COVID-19’un kaynağı haline gelen bir hayvanın kanını vücuduma alarak hastalığa karşı kendi aşımı geliştirmeyi hedefliyorum. Böylece sadece hastalığa karşı değil, şirketlerin açgözlülüğüne karşı da bağışıklık kazanmak istiyorum" dedi.

Duyuruda Rus aktivist ve sanatçı daha önce de benzer eylemler yaptı, "israf ekonomisini protesto için" iki yıl boyunca sadece meyve-sebze ve yollarda araçların çarpması sonucu ölen hayvanların etini yiyerek yaşadı.

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