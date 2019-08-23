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AB, yüz tanıma teknolojisinin kullanımını kısıtlamayı planlıyor

23 Ağustos 2019 Cuma 09:48
AB, yüz tanıma teknolojisinin kullanımını kısıtlamayı planlıyor

İngiliz Financial Times gazetesi bugün manşetinden duyurduğu haberinde, Avrupa Birliği'nin (AB) kamuya açık alanlarda yüz tanıma teknolojisinin kullanımını kısıtlamayı planladığını yazdı.

Gazeteye göre AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu bu konuda yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Financial Times'a konuşan üst düzey AB yetkilileri, söz konusu düzenlemenin, Avrupa'nın yapay zekayı nasıl yöneteceğine yönelik kapsamlı bir çalışmanın parçası olarak gündeme geldiğini söylemiş.

AB yetkilileri amaçlarının, "yüz tanıma teknolojisinin kamu kuruluşları ve şirketlerce gelişigüzel kullanımını önlemek" olacağını belirtiyor.

Mevcut plana göre Avrupa vatandaşları, "yüz tanıma teknolojisinin ne zaman kullanıldığını bilecek".

Avrupa Komisyonu Başkanı seçilen Ursula von der Leyen, bu görevi 1 Kasım'da Jean-Claude Juncker'den devralacak.

Financial Times'a göre Ursula von der Leyen, görevi devraldıktan sonra, yüz tanıma teknolojisiyle ilgili düzenlemeyi ve yasa tasarısını 100 gün içinde kamuoyuna açıklamayı planlıyor.

Söz konusu teknolojinin, kalabalığın izlenmesi amacıyla Londra'nın King's Cross bölgesinde kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

İngiltere Veri Koruma Birimi, bunun üzerine bir soruşturma başlatmıştı.

İsveç'in ulusal veri koruma birimi de Çarşamba günü, yüz tanıma teknolojisiyle öğrencilerini izlediği ortaya çıkan bir okula 200 bin Kron (Yaklaşık 119 bin Türk Lirası) ceza kesmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABYüz Tanıma Teknolojisi
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