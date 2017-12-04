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Abbas girişime karşı çıktı

Abbas, birçok ülkenin lideriyle ve uluslararası kuruluşla yazışmalar yaparak, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak burayı İsrail'in başkenti olarak tanımaya hazırlanma girişiminin engellenmesini istedi

04 Aralık 2017 Pazartesi 11:10
Abbas girişime karşı çıktı
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, "ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması" tartışmalarına ilişkin, birçok ülkenin lideriyle ve uluslararası kuruluşla yazışmalar yaptığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak burayı İsrail'in başkenti olarak tanımaya hazırlandığı" yönündeki haberlerin ardından Abbas, bu planın önüne geçilmesi için çok sayıda liderle görüştü.

Abbas, Afrika Birliği, Arap Birliği, Bağlantısızlar Hareketi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Rusya ve ABD'den oluşan Ortadoğu Dörtlüsüne bu girişimin engellenmesi için yazı gönderdi.

Abbas, yazısında "böyle bir kararın, barış sürecini baltalayacağını ve bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa sürükleyeceğini" vurguladı.

Amerikan medyasının haberlerinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 aylık askıya alma süresi gelecek hafta sona erecek 1995 tarihli Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa'yı daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah HuckabeeSanders, geçen çarşamba, bu yönde bir adım için "erken" yorumunu yapmıştı.

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