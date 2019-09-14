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ABD Başkanı Trump Bin Ladin'in oğlunun öldürüldüğünü duyurdu!

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:29
ABD Başkanı Trump Bin Ladin'in oğlunun öldürüldüğünü duyurdu!

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının baş faili olarak bilinen Usame Bin Ladin'in oğlunun düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamza Bin Ladin'in başına 1 milyon dolar ödül koymuştu. Bakanlık, "El Kaide örgütü içinde yükselen lider" olarak tanımladığı Hamza bin Ladin'i 2015 yılından bu yana örgüt militanlarını ABD üslerine saldırmaya teşvik eden videolar çekmekle ve 2011'de öldürülen babası Usame bin Ladin'in intikamını almaya çalışmakla suçlamıştı.

Hamza bin Ladin, 2017 yılından bu yana "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" statüsünde bulunuyordu. 

Usame Bin Ladin de 2011'de ABD Özel Kuvvetlerinin Pakistan’ın Abbottabad ilçesindeki evine düzenlediği baskında ölü ele geçirilmişti.

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TrumpOperasyonHamza Bin LadinHaber
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