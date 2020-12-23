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ABD, BioNTech-Pfizer ile anlaştı: 100 milyon doz daha alınacak

ABD hükümeti, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısından ilave 100 milyon doz satın almak üzere anlaştı.

23 Aralık 2020 Çarşamba 16:10
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ABD, BioNTech-Pfizer ile anlaştı: 100 milyon doz daha alınacak

BioNTech ve Pfizer'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'ye daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 100 milyon dozun üzerine 100 milyon doz aşı daha tedarik edilecek.

İlave aşılara 2 milyar dolar ödenecek

Anlaşma kapsamında şirketler, yeni partinin 70 milyon dozunu 31 Haziran'a, kalan 30 milyon dozunu ise 31 Temmuz'a dek teslim edecek. ABD hükümeti, yeni parti için 2 milyar dolar ödeyecek.

Washington yönetimi, BioNTech-Pfizer aşısı henüz klinik denemelerde insanlar üzerinde test edilirken, 1,95 milyar dolar karşılığında 100 milyon doz aşı satın almak üzere ön anlaşma yapmıştı. 

Son Güncelleme: 23.12.2020 17:11
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