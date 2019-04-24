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ABD bu dolandırıcıyı konuşuyor… Filmleri aratmayan hikaye!

29 yaşındaki Alman uyruklu Rus vatandaşı Anna Sorokin, New York'ta 10 ay boyunca insanları ve işletmeleri 275 bin dolar, bankaları da 22 milyon dolandırmak iddiasıyla yargılanıyor.

24 Nisan 2019 Çarşamba 15:27
ABD bu dolandırıcıyı konuşuyor… Filmleri aratmayan hikaye!
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Kendisine Almanya'da 68 milyon dolar miras kaldığı yalanını uydurarak ikna ettiği çevresini sanat galerileri kurma planları ile dolandıran Anna Sorokin'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

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New York'taki duruşmalar sırasında dolandırılan mağdurlar gözyaşları içinde ifade vererek, “Bize kendisini zengin ve miras kalmış birisi olarak tanıttı. Bizden çaldıklarıyla lüks içinde yaşadı” dedi.

Anne Delvey sahte kimliğini kullanan güzel dolandırıcının avukatı ise savunmasında müvekkilinin iddialı iş planları olduğunu ama başaramadığını, Hiçbir zaman dolandırıcılık amacıyla suç işlemek istemediğini söyledi.

Yüksek mahkemenin bir ayı aşkın süredir yargılanan dolandırıcının davasını sonuçlandırması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Anna Sorokin
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