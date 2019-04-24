ABD bu dolandırıcıyı konuşuyor… Filmleri aratmayan hikaye!

Kendisine Almanya'da 68 milyon dolar miras kaldığı yalanını uydurarak ikna ettiği çevresini sanat galerileri kurma planları ile dolandıran Anna Sorokin'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

New York'taki duruşmalar sırasında dolandırılan mağdurlar gözyaşları içinde ifade vererek, “Bize kendisini zengin ve miras kalmış birisi olarak tanıttı. Bizden çaldıklarıyla lüks içinde yaşadı” dedi.

Anne Delvey sahte kimliğini kullanan güzel dolandırıcının avukatı ise savunmasında müvekkilinin iddialı iş planları olduğunu ama başaramadığını, Hiçbir zaman dolandırıcılık amacıyla suç işlemek istemediğini söyledi.

Yüksek mahkemenin bir ayı aşkın süredir yargılanan dolandırıcının davasını sonuçlandırması bekleniyor.