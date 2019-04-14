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ABD bu olayı konuşuyor… 4 yaşındaki çocuk ablasını öldürdü!

Türkiye’de de sıkça rastlanan, evde ihmal sonucu unutulmuş silahla oynayan çocukların ölüm olaylarının benzeri ABD'de yaşandı. Aşırı silahlanmanın tartışıldığı ülkede, 6 yaşındaki Millie Drew Kelly, 4 yaşındaki erkek kardeşinin silahı ateşlemesiyle yaşamını yitirdi.

14 Nisan 2019 Pazar 14:27
ABD bu olayı konuşuyor… 4 yaşındaki çocuk ablasını öldürdü!
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ABD’nin Georgia eyaletinde meydana gelen olayda, Courtney Kelly adındaki anne 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu yanına alarak alışverişe gitmek istedi.

Kelly, yolda arabanın bozulması üzerine aşağıya inerek tamir etmeye çalışırken, silah sesi duydu. 4 yaşındaki oğlu arabanın içinde bulduğu silahı ateşlemesi sonucu, 6 yaşındaki ablası Millie Drew'ı vurdu.

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Şaşkına dönen anne olay yerine çağırdığı ambulans ile kızını Atlanta Çocuk Hastanesi'ne yetiştirdi ama doktorların tüm müdahalesine rağmen Millie kurtarılamadı.

Aile küçük kızın organlarını başka hayatlarda yaşasın diye bağışladı. Savcılık yetkilileri, ruhsatlı olan silah ve vurulma olayı ile ilgili herhangi bir soruşturmanın açılmayacağını belirtti.

TAYFUN HOPALI /ABD

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Anahtar Kelimeler:
ABDHaberKKTC
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