ABD bu olayı konuşuyor… 4 yaşındaki çocuk ablasını öldürdü!

ABD’nin Georgia eyaletinde meydana gelen olayda, Courtney Kelly adındaki anne 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu yanına alarak alışverişe gitmek istedi.

Kelly, yolda arabanın bozulması üzerine aşağıya inerek tamir etmeye çalışırken, silah sesi duydu. 4 yaşındaki oğlu arabanın içinde bulduğu silahı ateşlemesi sonucu, 6 yaşındaki ablası Millie Drew'ı vurdu.

Şaşkına dönen anne olay yerine çağırdığı ambulans ile kızını Atlanta Çocuk Hastanesi'ne yetiştirdi ama doktorların tüm müdahalesine rağmen Millie kurtarılamadı.

Aile küçük kızın organlarını başka hayatlarda yaşasın diye bağışladı. Savcılık yetkilileri, ruhsatlı olan silah ve vurulma olayı ile ilgili herhangi bir soruşturmanın açılmayacağını belirtti.

TAYFUN HOPALI /ABD