ABD: "Cinsel taciz kurbanları ilginin tadını çıkartıyor" diyen Michigan State Üniversitesi rektörü 'istifa edecek'

Michigan State Üniversitesi'nin rektörlüğünü vekaleten yürüten John Engler'ın, jimnastik takımının doktoru Larry Nassar'ın karıştığı büyük cinsel taciz skandalındaki kurban sporcuların "ilginin tadını çıkardığını" yönündeki sözleri nedeniyle istifa edeceği açıklandı.

Geçen yıl rektörlük görevine atanan Engler, takımın eski doktoru Nassar'ın tacizine uğrayan sporcuların skandala "tutunduklarını" söylemişti.

Engler, geçen hafta Detroit News gazetesinde yayımlanan röportajda söylediği bu sözler nedeniyle büyük tepki almıştı.

Nassar, genç jimnastikçilere cinsel tacizde bulunduğu suçlamasından 300 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aynı zamanda eski Olimpik jimnastik takımının da doktorluğunu yapan Nassar'ın hüküm giymesinin ardından, Jimnastik Federasyonu Başkanı ve Michigan State Üniversitesi'nin rektörü istifa etmişti.

Engler Detroit News gazetesindeki söyleşide "Bu skandalın dokunduğu, spot ışıklarının altında olmayan çok sayıda insan var. Bu insanlar, spot ışıklarının altında kalıp, bazen de bunun tadını çıkaranlara kıyasla durumla daha iyi başa çıktılar." demişti.

Eski eyalet valisi Engler'in üniversite kuruluna istifasını sunacağı belirtildi.

Engler ise henüz istifa haberleriyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Üniversite geçen yıl, Nassar'ın taciz ettiği sporculara 500 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Avukatlara göre, paranın 425 milyon dolarlık kısmı kurbanlara ödenecek ve 75 milyon dolar da gelecekte Nassar ve üniversite aleyhine gündeme getirilebilecek iddialar için bir kenara ayırılacaktı.