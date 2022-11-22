ABD'de 30 yaşındaki ikizler dünyaya geldi

ABD'de bir çiftin 30 yıl önce dondurulmuş embriyolardan ikizleri dünyaya geldi. Ulusal Embriyo Bağış Merkezi (NEDC), Lydia ve Timothy Ridgeway adı verilen ikizlerin canlı doğumla dünyaya gelen en uzun süre dondurulmuş embriyolar olduğunu söyledi.

CNN'nin haberine göre, ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan Ridgeway çiftinin bundan 30 yıl önce, Nisan 1992'de dondurulan embriyolardan dünyaya gelen ikizleri, bir rekora imza attı. Önceki rekor, yaklaşık 27 yıldır dondurulmuş bir embriyodan 2020 yılında doğan Molly Gibson'a aitti.

Dolayısıyla Rachel Ridgeway ile Philip Ridgeway'in 31 Ekim'de kucaklarına aldığı ikizleri, 'dünyanın en yaşlı bebekleri' unvanını aldı.

Doğduklarında kız bebek Lydia 2.5 kg, erkek bebek Timothy 2.92 kg çekiyordu.

ELDE KALAN EMBRİYOLAR

En yaşlı ikizler embriyo bağışı sonucu doğdu ki, bu, genellikle in vitro fertilizasyon (IVF), yani tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olan ebeveynlerin ekstra embriyoları bağışlaması sayesinde gerçekleşiyor.

Sıfırın altında 200 derecede donduruldular

Bu örnekte de 30 yıl önce tüp bebek yöntemini kullanmış isimsiz bir donör çiftin bağışladığı embriyolar, sıfırın altında 200 derecede dondurularak saklandı.

22 Nisan 1992'de dondurulan embriyolar, West Coast doğurganlık laboratuvarında soğuk hava deposunda tutulduktan sonra 2007'de donör çift tarafından NEDC'ye bağışlandı ve o tarihten 15 yıl sonra Lydia ile Timothy'nin doğumuna yol açtı.

“EN UZUN SÜREDİR BEKLEYEN EMBRİYOLARI İSTEDİK”

Halihazırda 8, 6, 3 ve 2 yaşlarında 4 çocuğu daha olan Ridgeway çifti, bağışlanan embriyoları kullanarak daha fazla çocuk sahibi olmaya karar verdi. Çift, donör ararken özellikle alıcı bulmanın zor olduğu embriyolar anlamına gelen 'özel değerlendirme' başlıklı kategoriye baktı.

DONDURULDUKLARINDA BABA 5 YAŞINDAYDI

CNN'e konuşan baba Ridgeway, "Dünyadaki en uzun süre donmuş embriyoların peşinde değildik. Biz sadece en uzun süredir bekleyenleri istiyorduk. Sonuçta akıllara durgunluk veren bir şey oldu. Bir bakıma onlar bizim en küçük çocuklarımız olsalar da ailemizin en büyükleri. Tanrı, Lydia ve Tim'e hayat verdiğinde ben henüz 5 yaşındaydım" dedi.

Harvard Tıp Okulu'nun doğurganlık uzmanı Ellen S. Glazer, IVF tarafından yaratılan sayısız embriyo olduğunu ve bunların önünde 5 yol bulunduğunu söyledi: