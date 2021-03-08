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ABD'de ağır bilanço!

ABD’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 666 atarak 525 bin 35’e çıktı.

08 Mart 2021 Pazartesi 17:54
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ABD'de ağır bilanço!

Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 46 bin 455 artarak 28 milyon 999 bin 705'e yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 666 artarak 525 bin 35'e ulaştı.

Vaka ve ölüm oranında California ilk sırada

California, 3 milyon 599 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 695 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 944 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde koronavirüs kaynaklı 54 bin 220 can kaybıyla önde giden California'yı 48 bin 335 ile New York ve 45 bin 315 ile Texas takip ediyor.

ABD dünyada ilk sırada

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 11 milyon 229 binden fazla vakayla Hindistan ve 11 milyon 19 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Toplam aşı sayısı 90 milyonu geçti

ABD'de koronavirüs aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısının 90 milyon 351 bini geçtiğini açıkladı.

CDC'nin güncel verilerine göre, ABD'de 58 milyon 873 binden fazla kişiye ilk doz, 30 milyon 686 bini aşkın kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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