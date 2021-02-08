Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün tutukluluk
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün...
Kadına Şiddet Bitmiyor
Kadına Şiddet Bitmiyor
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile yakalandı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile...

ABD'de ağır bilanço

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1396 artarak 474 bin 939'a yükseldi. Toplam vaka sayısı 27 milyon 612 bin 687'ye çıktı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 17:12
456 Okunma
ABD'de ağır bilanço

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 91 bin 266 artışla 27 milyon 612 bin 687'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1396 artarak 474 bin 939'a ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 354 bini ve COVID-19 testi yaptıranların sayısı 323 milyon 806 bini geçti.

En fazla vaka California'da, en çok ölüm New York'ta

ABD'de California eyaleti 3 milyon 404 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 501 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 777 binden fazla vakayla Florida izliyor.

COVID-19'a bağlı can kayıplarında ise 44 bin 979 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 843 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 524 bine yakın vakayla Brezilya takip ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alman medyasından Türkiye'ye aşılama övgüsü: Karmaşadan eser yok
Alman medyasından Türkiye'ye aşılama övgüsü: Karmaşadan eser yok
'Deney' için 54 tane mıknatıslı bilye yuttu, ölümden döndü
'Deney' için 54 tane mıknatıslı bilye yuttu, ölümden döndü
Tesla, 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldı
Tesla, 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim