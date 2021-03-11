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ABD'de "beyazlar" daha çok aşı oldu

ABD'de COVID-19 vakaları ve can kaybı en çok siyahiler ve Latin kökenliler arasında görüldü. Aşıya erişimde de yine en çok sıkıntıyı yaşayan onlar oldu. Ülkede beyazların aşı olma oranı siyahilere göre iki kat, Latin kökenlilere göre de üç kat fazla.

11 Mart 2021 Perşembe 14:46
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ABD'de "beyazlar" daha çok aşı oldu

ABD'de siyahiler ve Latin kökenliler koronavirüse en çok yakalanan ve can kaybının en fazla olduğu topluluklar. Buna rağmen, aşı uygulamalarında beyazların gerisinde kaldılar.

34 eyaletten toplanan verilere göre beyazlar siyahilere göre 2 kat daha fazla aşı oldu.

Latin Amerika kökenliler ise aşıya erişimde daha büyük sıkıntı yaşadı. Aşı yapılan her 3 beyaza karşılık bir Latin kökenli aşıdan faydalanabildi.

Siyahilerin yüzde 5'i aşılandı

Amerikan Kaiser Aile Vakfı'nın yaptığı analizde, ülke genelinde beyazların aşılanma oranı yüzde 10'u buldu. Siyahilerin ise yüzde 5'i aşılandı.

New York Sağlık Departmanı eyalette yaşayan beyazların yüzde 92'sinin, siyahilerin ise yüzde 9,2'sinin aşılandığını açıkladı.

Uzmanlara göre, siyahi ve Latin toplumu ekonomik sıkıntılar ve sağlık hizmetine erişimde zorluk yaşamaları nedeniyle aşı uygulama faaliyetlerinde geride kalıyor.

Azınlıklara sağlık hizmeti için 250 milyon dolar bütçe

Aşıya karşı güvensizlik ve yanlış bilgilendirmenin de etkisi olduğu ifade ediliyor.

Ülkede siyahi ve Latin kökenlilerin koronavirüsten ölüm oranları da beyazlara göre daha yüksek.

Amerikan yönetimi 8 Mart'ta yetersiz sağlık hizmeti alan azınlıkların "koronavirüs güvenliğini ve aşılanmasını teşvik" için 250 milyon dolar bütçe ayırdığını açıklamıştı. 

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