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ABD'de bir günde 4 bin 299 can kaybı yaşandı

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 4 bin 299 artarak 443 bin 832'ye yükseldi.

29 Ocak 2021 Cuma 17:04
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ABD'de bir günde 4 bin 299 can kaybı yaşandı

ABD'de koronavirüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 174 bin 532 artışla 26 milyon 342 bin 817'ye çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 299 artarak 443 bin 832'ye ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 71 bini ve COVID-19 testi yaptıranların sayısı 306 milyon 455 bini geçti.

En fazla vaka California'da

Vaka sayısında California, 3 milyon 260 bin ile ilk sırada yer aldı. Bu eyaleti 2 milyon 336 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 687 binden fazla vakayla Florida izliyor.

COVID-19'a bağlı can kayıplarında ise 43 bin 200 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 720 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 60 bin vakayla Brezilya takip ediyor. 

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