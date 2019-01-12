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ABD'de çalışma vizelerinde değişiklik yapılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerinin yurt dışından vasıflı işçi getirmelerine olanak sağlayan geçici H1-B vizelerinde değişiklik yapılacağını duyurdu. 

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:03
ABD'de çalışma vizelerinde değişiklik yapılacak

 Twitter hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD’de H1-B vizelerinde sadeliği ve kesinliği getirecek değişikliklerin yapılacağını bildirdi.

Trump, tweetinde şunları yazdı:

“ABD’deki H1-B sahipleri, vatandaşlığa giden olası bir yol da dahil olmak üzere (ülkede) kalmanız için hem sadeliği hem de kesinliği getirecek değişikliklerin geleceğinden emin olabilirler. Biz, yetenekli ve yüksek becerili insanların ABD’de kariyer seçenekleri kovalamalarını teşvik ediyoruz.” 

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Bu konuyla ilgili taslak teklifin, düzenlemeleri incelemek, vizeleri daha etkili bir şekilde tahsis etmenin yollarını belirlemek ve bu imkandan yararlanacakların “en iyi ve parlak” kişiler olmasını sağlamak için dolaşıma sunulduğu aktarıldı.

H1-B vizeleri yüksek eğitimi ve uzmanlığı olan kişilerin ABD’de geçici  çalışmasına imkan veriyor.

Hastaneler ve araştırma kurumları gibi hizmet sektörü dışında kalan kar amaçlı şirketlere ABD tarafından her yıl 85 bin civarında H1-B vize kotası veriliyor.

Trump, ABD başkanlığı adaylığı sırasında H1-B vizelerini “ucuz iş programı” olarak niteleyerek durdurma sözü vermişti.

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Donald TrumpABDVizelerH1-B VizeleriHaber
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