Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Karantina otelinde skandal
Karantina otelinde skandal
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu 7 Gün Uzatıldı
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu...
Elinin Tersiyle Kız Arkadaşının Yüzüne Vurdu
Elinin Tersiyle Kız Arkadaşının Yüzüne...

ABD'de can kaybı 539 bin 703'e yükseldi

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1607 artarak 539 bin 703'e çıktı.

19 Mart 2021 Cuma 17:02
56 Okunma
ABD'de can kaybı 539 bin 703'e yükseldi

COVID-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 59 bin 763 artarak 29 milyon 668 bin 173'e yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1607 artarak 539 bin 703'e ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California, 3 milyon 634 bin 807 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 745 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 994 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 57 bin 200 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 262 ölümle New York ve 47 bin 25 ölümle Texas takip ediyor.

Aşı sayısı 115 milyon 730 bini geçti

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülke genelinde yapılan aşı sayısının 115 milyon 730 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 75 milyon 495 binden fazla kişiye ilk doz, 40 milyon 981 bini aşkın kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 780 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 514 binden fazla vakayla Hindistan geliyor. Virüs kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 159 bini, Brezilya'da 287 bini geçti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü
Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü
AB yönetiminden Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama
AB yönetiminden Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama
Kobe Bryant marka oluyor
Kobe Bryant marka oluyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim