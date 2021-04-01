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ABD'de can kayıpları artıyor

ABD'de, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1071 artarak, 552 bin 76'ya çıktı. Toplam vaka sayısı 30 milyon 461 bin 748'e yükseldi.

01 Nisan 2021 Perşembe 17:41
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ABD'de can kayıpları artıyor

Johns Hopkins Üniversitesinin COVID-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 66 bin 938 artış göstererek, 30 milyon 461 bin 748'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1071 artarak, 552 bin 76'ya ulaştı.

California 3 milyon 668 binden fazla vaka ve 59 bin 274 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 791 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 57 binden fazla vakayla Florida izliyor.

54 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, ülkede 97 milyondan fazla kişiye ilk doz, 54 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 12 milyon 748 bini aşkın vakayla Brezilya ve 12 milyon 221 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

COVID-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 321 bini geçen ölüm sayısı ile Brezilya, 203 bin 210 ölümle Meksika izliyor.

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