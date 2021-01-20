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ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 411 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 906 artarak 411 bin 534'e yükseldi. Virüs tespit edilen kişi sayısı ise 182 bin 395 artışla 24 milyon 810 bin 979 oldu.

20 Ocak 2021 Çarşamba 18:16
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ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 411 bini geçti

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 182 bin 395 artışla 24 milyon 810 bin 979 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 906 artarak 411 bin 534'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 788 bini ve COVID-19 testi yaptıranların sayısı 289 milyon 802 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

ABD'de California eyaleti 3 milyon 58 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 166 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 589 binden fazla vakayla Florida izliyor.

COVID-19'a bağlı can kayıplarında ise 41 bin 380 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 596 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 575 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

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