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ABD'de dondurucunun fişi yanlışlıkla çekilince 1900 doz Moderna aşısı kullanılamaz hale geldi

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşanan olayda, içinde 1900 doz Moderna aşısının bulunduğu dondurucunun fişi temizlik sırasında yanlışlıkla yerinden çıktı. Boston Halk Sağlığı Sistemi Uzmanı Kyle Toto, dondurucunun güvenli bir yerde olduğunu, üzerinde alarm bulunduğunu ancak alarmın bilinmeyen bir nedenden dolayı çalışmadığını söyledi.

22 Ocak 2021 Cuma 16:42
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ABD'de dondurucunun fişi yanlışlıkla çekilince 1900 doz Moderna aşısı kullanılamaz hale geldi

AbcNews'in haberine göre, olay, 19 Ocak'ta ABD'nin Boston kentinde, şehrin en büyük sağlık merkezinin Jamaika Plain isimli kampüsünde meydana geldi.

Boston Halk Sağlığı Sistemi Uzmanı Kyle Toto, yaptığı açıklamada, dondurucunun güvenli bir yerde olduğunu ve üzerinde de alarm sistemi bulunduğunu, temizlik sırasında fişinin yanlışlıkla prizden çıkarıldığını ancak sonrasında alarmın neden çalışmadığını araştırdıklarını söyledi.

Toto, fişinin çekilmesi üzerine dondurucudaki 1900 doz Moderna aşısının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, Moderna aşıları sıfırın altında 20 derecede donmuş vaziyette tesislere ulaştırılıyor, 30 güne kadar sıfırın altında 40 derecede dondurularak saklanabiliyor.

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