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ABD'de dram

Yaşlı bakımevlerinde 10 bin 217 ölü

24 Nisan 2020 Cuma 10:32
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ABD'de dram

ABD'deki yaşlı bakımevlerinde kalan 10 bin 217 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirirken, uzmanlar, bu kadar çok ölümün nedeninin test yetersizliği olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgınıyla yaklaşık 47 bin kişinin yaşamını yitirdiği ABD'de bakımevlerinde kalan yaşlıların, ölüm oranlarının beşte birinden fazlasını oluşturması dikkatlerden kaçmadı.

Associated Press'in (AP) yaptığı araştırmaya göre, virüs salgınında bakımevlerinde kalan yaklaşık 10 bin 217 yaşlı, yaşamını yitirdi ve bu ölümlerin üçte biri New York'ta yaşandı.

"ARTIK VİRÜSLE ASIL SAVAŞ HASTANELERDE DEĞİL, YAŞLI BAKIMEVLERİNDE VERİLİYOR"

ABD'deki uzun süreli bakımevlerini temsil eden Amerikan Sağlık Hizmetleri Birliği Başkanı Mark Parkinson ise "Yaşlı bakımevlerindeki çalışan ve yaşlıların çok azı test edildi. Çünkü federal hükümet ve eyalet yönetimleri, yaşlı bakımevlerini öncelikli olarak görmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Parkinson, ABD'de sanki tek mücadelenin hastanede verildiği gibi bir algı olduğuna işaret ederek, "İçimizde ihmal edilmiş hissi var. Artık virüsle asıl savaş hastanelerde değil, yaşlı bakımevlerinde veriliyor." ifadesini kullandı.

ABD'de ilk Kovid-19 salgını, Washington eyaletindeki bir bakımevinde ortaya çıkmış ve burada 43 kişi yaşamını kaybetmişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ülke genelindeki 15 bin 600 bakımevinde 1,3 milyon kişi kalıyor.

Son Güncelleme: 24.04.2020 10:40
Anahtar Kelimeler:
YaşlıKovidKORONAABD
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