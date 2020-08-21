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ABD'de genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisinek doğaya salınacak

ABD'de zika, dang humması gibi hastalıkların önüne geçmek için dikkat çekici bir projeye onay verildi. Genetiği değiştirilmiş milyonlarca sivrisinek doğaya bırakılacak. Hastalığı taşıyan sivrisineklerle hastalığın genetiği değiştirilmeye çalışılacak.

21 Ağustos 2020 Cuma 14:56
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ABD'de genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisinek doğaya salınacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde dikkat çeken bir proje gündemde.

Genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisineğin 2021 ila 2022 yıllarında doğaya bırakılmasına karar verildi.

Proje için, Florida eyaleti pilot bölge seçildi.

Projeye yerel halk ve çevreci gruplar tepkili, ancak Florida Keys Sivrisinek Kontrol Bölgesi, pilot projeye nihai onayı verdi.

Yetkililer, bölgedeki bazı sivrisineklerin, zika, dang humması, sarı humma gibi hastalıkları taşıdığını söyledi.

Genetiği değiştirilmiş sivrisineklerle bu durumun önüne geçilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Proje ile, genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin, hastalık taşıyan sivrisineklerle çiftleşmesi sonrası hastalığın genetiğinin değişmesi ve önlenmesi planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDSivrisinek
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