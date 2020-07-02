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ABD'de günlük vaka artışında rekor

ABD'de koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 50 bin 816 artarak 2 milyon 781 bin 619'a ulaştı.

02 Temmuz 2020 Perşembe 18:32
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ABD'de günlük vaka artışında rekor

"Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 709 artarak 130 bin 843'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 456 bin 969 vakayla Brezilya, 661 bin 165 vakayla Rusya ve 606 bin 907 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, hala ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda.

New York'ta şu ana kadar 418 bin 605 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 143 kişi hayatını kaybetti.

New York'u yaklaşık 239 bine yakın vakayla California ve 177 binden fazla vakayla da New Jersey takip ediyor.

ABD'de COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 34 milyon 858 bini, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 165 bini geçti.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCoronavirüs
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